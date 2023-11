Verkiezingstaxi brengt mensen wederom naar stemhokjes

Ook tijdens de Provinciale Statenverkiezingen van eerder dit jaar waren de verkiezingstaxi's actief. Foto: Denise Overkleeft.

De Tweede Kamerverkiezingen komen eraan. Over minder dan een week mag je stemmen op jouw favoriete partij. Voor mensen die slecht ter been zijn of kampen met een beperking is er weer de mogelijkheid om een verkiezingstaxi te nemen.

De gemeente Groningen schakelt wederom verkiezingstaxi’s in om mensen naar de stemlokalen te brengen. Nadat de persoon gestemd heeft, wordt diegene ook weer naar huis gebracht. Een verkiezingstaxi is te bestellen door te bellen naar 088 339 4850 of te mailen naar klantenservicenoord@connexxion.nl. Het is hierbij belangrijk om te vermelden dat het gaat om de Verkiezingstaxi 2023 en het adres van je huis en het stemlokaal te benoemen.

