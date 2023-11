Verkiezingskrant van Groninger Bodem Beweging: “Meer tegenmacht in Den Haag nodig”

De cover van de GBB-verkiezingskrant - Afbeelding via Groninger Bodem Beweging

De Groninger Bodem Beweging brengt deze week een speciale verkiezingskrant uit, boordevol informatie over de partijprogramma’s en interviews met toekomstige Kamerleden. De belangenorganisatie voor gaswinningsgedupeerden wil graag meer ’tegenmacht’ terugzien in Den Haag en dook daarom in de partijprogramma’s.

In de krant staan onder meer gesprekken met (aspirant) Kamerleden van allerlei partijen. Ook dook de GBB in de partijprogramma’s. “Het beleid dat de afgelopen jaren door het kabinet is gevoerd had een enorm negatieve impact op veel gaswinningsgedupeerden. De aankomende verkiezingen zijn dus belangrijk voor Groningen”, schrijft de GBB over de krant, die aanstaande woensdag huis-aan-huis wordt verspreid in een oplage van 125.000 exemplaren.

Volgens de Boden Beweging was slechts een enkel Kamerlid steevast kritisch over dit beleid en kwam op voor de belangen van Groningers. Met de uitkomsten van de parlementaire enquête en met meer aandacht voor de regio, hoopt de GBB met de verkiezingen het ’tij in de Kamer te keren’.

Wie alvast een kijkje wil nemen, kan de krant hier nu al lezen.