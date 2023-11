Verkiezingsfestival Alfa-college: “Het is belangrijk om voorkennis te hebben”

Het was een gezellige dag op het Alfa-college op 14 november. Om mbo-studenten enthousiast te maken voor de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november, werd het verkiezingsfestival georganiseerd.

De studenten vinden het belangrijk dat dit wordt georganiseerd op hun school. “Ik denk dat het belangrijk is om op jonge leeftijd iets te leren over de politiek. De meesten van ons mogen 22 november voor het eerst stemmen en het is belangrijk om voorkennis te hebben”, vertelt student Niels Vegter.

Studenten kregen de kans om in gesprek te gaan met Tweede Kamerleden. “Ik vind het vooral belangrijk dat jongeren zien dat politiek ook over studenten gaat en dat het dus belangrijk is dat je gaat stemmen”, aldus Wieke Paulusma van D66.