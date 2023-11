Verkiezingsdebat met noordelijke kandidaten live op OOG TV

Foto Andor Heij

Negen noordelijke kandidaten van de politieke partijen voor de Tweede Kamerverkiezingen gaan vanavond (maandag) met elkaar in debat in Forum Groningen. Het debat wordt vanaf 20.00 uur live uitgezonden op OOG TV.

Het debat is georganiseerd samen met Forum Groningen, RTV Noord en het Dagblad van het Noorden. Via de livestreams op de sites van RTV Noord en het Dagblad van het Noorden is het debat ook te zien.

Eva Hulscher van RTV Noord en Leonie Sinnema van het Dagblad van het Noorden presenteren het debat. De vier thema’s zijn bestaanszekerheid, leefbaarheid, migratie en duurzaamheid/energie.

Negen partijen

Er zijn negen partijen aanwezig. Die zijn geselecteerd op basis van de hoogste posities in de opiniepeilingen. De PVV doet niet mee. De partij is wel uitgenodigd, maar is daar niet op ingegaan. De hoogst genoteerde Groningers van de diverse politieke partijen voor de Tweede Kamerverkiezingen doen mee aan het debat.