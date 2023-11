Verdachte van aanval op Thierry Baudet is minderjarige jongen uit Stad

De bus van FvD in Groningen (foto: Patrick Wind - 112 Groningen)

De verdachte van de aanval op Thierry Baudet van maandagavond is een minderjarige jongen uit de gemeente Groningen.

Dat liet de politie dinsdagochtend weten. De politie bevestigt dat de politicus na de aanval, die rond 18.00 uur plaatsvond in café The Cabin aan het Gedempte Zuiderdiep, naar het ziekenhuis is gegaan voor behandeling. Baudet heeft inmiddels aangifte hebben gedaan van de mishandeling. De voorman van Forum voor Democratie heeft zelf nog niet gereageerd op het incident.

De minderjarige jongeman zit nog vast en wordt verhoord. De politie is een onderzoek gestart naar het incident. Er worden videobeelden bekeken en gesprekken gevoerd met de getuigen. Toch vraagt de politie zorgvuldig om te gaan met beelden van het incident die rondgaan op sociale media.