‘Verdacht pakketje’ in Herestraat blijkt vol te zitten met make-up

De Herestraat werd woensdagavond even weer opgeschrikt door politieaanwezigheid. Een melding over een verdacht pakketje maande de hulpdienst opnieuw tot het afzetten van het inmiddels roemruchte deel van de bekendste straat van Groningen.

Meerdere agenten en een lid van het team explosievenverkenning van de politie kwamen naar de Herestraat om het deel tussen het Gedempte Zuiderdiep en het Hereplein af te zetten. Na een kort onderzoek bleek het ‘verdachte pakketje’ een make-up tasje te zijn, stelt een woordvoerder van de politie. Kort nadat duidelijk was dat er geen sprake was van een dreigende situatie werd de afzetting weer opgeheven.

Aan het afgezette gedeelte van de Herestraat bevindt zich ook de beautysalon waar in september en juli explosies plaatsvonden. Deze explosies worden in verband gebracht met bendegeweld in Oost-Groningen. De beautysalon werd, na de explosies van halverwege september, voor drie maanden gesloten door burgemeester Koen Schuiling. Drie weken geleden werd dit gedeelte van de Herestraat ook al eens afgezet vanwege een mogelijke bommelding. Ook toen bleek van een explosief geen sprake te zijn. Twee jongens werden gearresteerd voor het doen van een valse melding.