“Verbreed toegang tot arbeidsmarkt voor asielzoekers en statushouders”

De raadsfractie van D66 dient samen met ChristenUnie, Student en Stad, GroenLinks en PvdA een initiatiefvoorstel in voor het verbreden van de toegang tot de arbeidsmarkt voor asielzoekers.

Ook pleiten de fracties voor het begeleiden van statushouders om als docent voor de klas te staan. Uit recent onderzoek en een rechterlijke uitspraak blijkt dat Rijkswetgeving een belemmering vormt voor het laten deelnemen van asielzoekers en statushouders aan de arbeidsmarkt, maar ook voor de integratie. Dit leidt onder meer tot onnodige achterstand en psychische klachten. Dat terwijl diverse sectoren vanwege de krapte op de arbeidsmarkt staan te springen om nieuw personeel.

“Door deze belemmeringen staan mensen vaak erg lang volledig stil en dit is een gemiste kans,” aldus D66 raadslid Maria Martinez Doubani. “Door asielzoekers en statushouders toegang te bieden tot de arbeidsmarkt geeft het deze groep niet alleen perspectief, maar bouwen ze ook sociale contacten op en leren ze de taal en cultuur beter.”

Raadslid Peter Rebergen van de ChristenUnie: “We willen graag dat de gemeente Groningen zich inzet om zowel statushouders als asielzoekers zo snel mogelijk en volwaardig mogelijk mee te laten doen.” Mirte Goodijk van Student en Stad: “Het is heel raar dat we onderscheid maken tussen Oekraïners en andere asielzoekers of statushouders. Wij zetten ons er graag voor in om iedereen die voor oorlog of andere gevaren vlucht, een nieuwe kans op de arbeidsmarkt te gunnen.”

De fracties vragen het college om actief beleid te voeren om asielzoekers te begeleiden naar de arbeidsmarkt en statushouders die hun eigen land in het onderwijs hebben gewerkt klaar te stomen voor een baan in het onderwijs, waar veel vraag is naar docenten. Het initiatiefvoorstel volgt het voorstel wat deze dag in de Tweede Kamer is ingediend door D66’er Anne-Marijke Podt.