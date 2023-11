Velocitas wint in een thriller stadsderby bij PKC’83

Brian Inge met een hoogstandje namens PKC'83, het mocht niet baten. Velocitas won de derby (Foto Martijn Minnema)

In 1J kwamen vanmiddag maar twee van de vijf stad Groninger clubs in actie. Oranje Nassau is vrij, GRC (thuis tegen koploper WVV) en GVAV Rapiditas (uit tegen SVBO) spelen morgen. Blijven PKC’83 en Velocitas 1897 over, die troffen elkaar vanmiddag bij PKC’83 en op sportpark de Kring ging Velocitas er na een hete slotfase met de drie punten vandoor, het werd 2-3.

De eerste helft was voor Velocitas, PKC’83 moest terug en wist nauwelijks onder de druk uit te komen. Het duurde tot de 18′ minuut voor Velocitas ook echt gevaarlijk werd, maar de eerste goeie kans ging net voorlangs. Drie minuten later was het wel raak, Cass Pinas haalde uit en schoot van een meter of twintig de bal in de bovenhoek, 0-1.

PKC’83 trainer Bert Vos zag zich na een half uur genoodzaakt een tactische omzetting te doen, 5-3-2 werd 4-3-3. Het duurde even voor deze omzetting tot verbetering leidde. Sterker, Dion Zimmerman toonde zijn fraaie traptechniek en schoot in de 33′ minuut de bal fraai in de hoek, 0-2.

Dat het twee minuten eerder niet al raak was mocht een wonder heten, tot vier keer toe mocht Velocitas van dichtbij de 0-2 binnenschieten maar de bal werd even zo vaak geblokt. Het leverde slechts een hoekschop op en daaruit werd nog tegen de lat gekopt. Pas in de laatste vijf minuten van de eerste helft werd Velocitas verdedigend op de proef gesteld. Rob Schokker kreeg twee uitstekende kopkansen maar wist het net niet te vinden, beide pogingen gingen over.

Velocitas stond eerder tegen Hoogezand en GRC bij rust ook met 2-0 voor en toen werd die voorsprong weggegeven. Van Hoogezand werd met 2-3 verloren, vorige week kwam het nog goed, tegen GRC werd nog met 4-2 gewonnen. Of het in de hoofden van Velocitas speelde is onduidelijk, feit is dat ze na rust de controle kwijt waren. Ze moesten meer terug en zich beperken tot uitvallen. In de 59′ minuut was er loon naar werken voor PKC, Tuur de Vries liet de bal na een PKC schot los en Rob Schokker tikte van dichtbij de rebound binnen, 1-2.

PKC ging op jacht naar de gelijkmaker, maar wel met de wetenschap dat het in de voorgaande zes wedstrijden telkens precies één keer scoorde. Kon die barriére gebroken worden en zou Velocitas weer een 2-0 voorsprong verspelen? PKC dreigde, viel aan maar heel gevaarlijk werd het zelden of nooit.

Velocitas kreeg in de 82′ en 84′ minuut twee grote kansen om het te beslissen, maar Mervyn Bos raakte de lat en Thomas Bats schoot in vrije positie over. Het kwam Velocitas duur te staan. Een minuut later schoot uitgerekend de deze zomer van Velocitas overgekomen invaller Fabian de Vries een afgeslagen bal voor PKC tegen de Velo touwen, 2-2!

Velocitas leek te wankelen en PKC’83 rook bloed. Maar het dubbeltje zou toch de kant van Velocitas opvallen. Een duidelijke overtreding leverde Velocitas in de 89′ minuut een strafschop op. Thomas Bats ontfermde zich er over en schoot Velocitas naar een 2-3 voorsprong.

De scheidsrechter trok nog tien minuten bij, grootste kans was voor Rob Schokker die in de 96′ minuut een voorzet voor het inschieten had maar de bal naast schoot. Gescoord werd er niet meer waarmee Velocitas deze stadsderby won.

Velocitas staat op plek zes met 10 uit 7, PKC staat voorlaatst met 4 uit 6.

Het Groninger Stadsderby klassement (met de 5 stadsclubs in 1J):

1. Velocitas 3-6 7-6

2. GVAV Rapiditas 2-4 3-1

3. GRC 3-4 8-6

4. PKC’83 3-3 4-8

5. Oranje Nassau 3-2 2-3

In het weekend van 2 en 3 december staan de volgende stadsderbys op het programma.

2 december Velocitas-Oranje Nassau en een dag later is het GVAV Rapiditas-GRC Groningen.