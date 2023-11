Vanaf vrijdag minder buien, soms wat zon, temperaturen nipt naar 10 graden

Foto: Joris van Tweel

Vrijdagochtend is het overwegend droog en klaart het nu en dan op. Ook ‘s middags is er af en toe zon, wel met een verspreide bui. Het wordt 9 graden bij een matige zuid- tot zuidwestenwind, kracht 3 tot 4.

Zaterdag is het volgens weerman Johan Kamphuis wisselend bewolkt en ook dan valt er een verspreide bui. Het wordt 10 graden bij een matige westelijke wind, rond kracht 3.

Zondag blijft het droog en is het rustig weer. Eerst is er veel bewolking en zijn ook een paar mistbanken niet ondenkbaar. In de loop van de dag zien we wat vaker de zon en het wordt 10 graden. In de nacht flinke opklaringen en minima dalend tot dichtbij het vriespunt met kans op grondvorst en mist.

Kamphuis blikt alvast vooruit naar volgende week: “Maandag volgt in de loop van de dag regen en is het waterkoud bij maximaal 8 graden. De dagen erna verlopen herfstachtig met vaak regen, soms veel wind en temperaturen tussen 10 en 13 graden.”