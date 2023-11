Vanaf 10 december veel nieuwe aankomst- en vertrektijden voor bussen in Groningen

Foto: Raymond Meter - meterfotografie.nl

Busvervoerder Qbuzz start op zondag 10 december met haar nieuwe dienstregeling. Daardoor veranderen de aankomst- en vertrektijden van veel buslijnen in Groningen. Ook komt er een spitslijn te vervallen en rijdt een aantal buslijnen via andere routes.

In Groningen komt de route van lijn 8 tussen het Hoofstation en Station Europapark (via de Oosterpoort) te vervallen. Volgens Qbuzz maken er te weinig reizigers gebruikt van de buslijn. Lijn 8 rijdt in plaats daarvan tussen de Westerhaven en Station Europapark via de huidige route van lijn 19. Zo wordt ook Hoogkerk rechtstreeks verbonden met het Zuiderdiep.

Stadslijn nummer 17, die nu nog tijdens de spits rondjes maakt tussen Station Europapark en Euvelgunne, komt helemaal te vervallen. In plaats daarvan rijdt 178 in de ochtendspits vanaf het Hoofdstation, via parkeerplaats P3 en Eemspoort naar Siddeburen. In de middag rijdt lijn 178 richting het Hoofdstation via de industrieterreinen. Reizigers naar het zuidelijke gedeelte van Euvelgunne kunnen het beste gebruikmaken van de bestaande lijn 76 en uit stappen bij halte Gotenburgweg, aldus Qbuzz.

Verder gaat ook lijn 7 minder vaak rijden. In combinatie met een aanpassing van de route van lijn 35 en 39 in Vinkhuizen deed deze verandering QBuzz beslissen tot het doorvoeren van een nieuwe spitslijn: lijn 17. Deze rijdt vanaf het Hoofdstation via de Westerhaven naar de meubelboulevard aan het Hoendiep en de Protonstraat. Daar pikt de buslijn de route op van de lijnen 35 en 39. Vervolgens gaat de route langs de halte Goudlaan, de Ringweg West, en de busbaan Peizerweg terug naar het station.

Daarnaast zullen in- en uitstappers in Groningen-Zuid vanaf 10 december zien dat veel lijnnummers van stadslijnen zijn gewijzigd. Een overzicht van deze wijzigingen is hier te vinden. Qbuzz adviseert reizigers om rekening te houden met meer wijzigingen in de vertrek- en aankomsttijden. De busvervoerder adviseert daarom voor vertrek gebruik te maken van de reisplanner van Qbuzz.