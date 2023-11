Urban Sports Magazine wordt zaterdag gelanceerd

foto: Tom de Vries / Flickr.com Creative Commons license

Het eerste exemplaar van het nieuwe Urban Sports Magazin wordt a.s. zaterdag overhandigd aan wethouder Inge Jongman van Sport.

Dat gebeurt in het Forum Groningen. Daar is bovendien op de begane grond een tentoonstelling met veel foto’s over Urban Sports te zien. Het gaat onder meer om inline skaten, skateboarden, freerunning, calisthenics en 3×3 basketbal.

Het magazine en de tentoonstelling hangen samen met de lancering van de Urban Sports Agenda. Tijdens het festival Let’s Gro van vorig jaar is afgesproken dat de gemeente samen met de ‘community’ een Urban Sports Agenda gaat opstellen. Daarin staat beschreven hoe die sporten nog beter ondersteund kunnen worden.