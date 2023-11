Unicum voor Groningen: enige Nederlandse lid van wereldwijd netwerk van energiesteden

Wethouder Philip Broeksma ondertekent het lidmaatschap. Foto: gemeente Groningen

De gemeente Groningen heeft een primeur te pakken. Het is het eerste en enige Nederlandse lid geworden van een wereldwijd netwerk van energiesteden: World Energy Cities Partnership (WECP).

Bij het WECP mag maar één Nederlandse stad zitten en dat is Groningen geworden. Op aandragen van Jesper Frost Rasmussen, voorzitter en burgemeester van de Deense stad Esbjerg, werd Groningen uitgenodigd om naar het Australische Perth te komen. Wethouder Philip Broeksma ging daar in gesprek met verschillende steden over energietransitie. Tijdens het bezoek werd Groningen het lidmaatschap toegekend.

Wethouder Broeksma liet gedurende zijn bezoek een video zien over de energietransitie binnen Groningen. Met het lidmaatschap wil de gemeente meer kennis uitwisselen en samenwerken met de andere steden die lid zijn van het netwerk. Ook Groningse bedrijven en kennisinstellingen krijgen toegang tot dit netwerk.