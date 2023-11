Tweede verdachte van aanval op Thierry Baudet weer op vrije voeten

De bus van FvD in Groningen (foto: Patrick Wind - 112 Groningen)

De tweede verdachte in het onderzoek naar de aanval op Forum voor Democratie-voorman Thierry Baudet van maandagavond is weer op vrije voeten. De hoofdverdachte in de zaak, een minderjarige jongen uit Groningen, zit nog wel vast.

Het OM maakte donderdag bekend dat er een tweede verdachte was voor de aanval, waarbij Baudet op het hoofd geslagen werd met een bierflesje. Dat gebeurde maandagavond in café The Cabin aan het Gedempte Zuiderdiep in Groningen. De rechter-commissaris van de rechtbank Noord-Nederland besloot vrijdag dat de tweede verdachte in de zaak niet in voorarrest blijft. Hij blijft in de ogen van het OM nog wel verdachte.

De hoofdverdachte van de aanval, een minderjarige jongen uit Groningen, werd maandagavond meteen na het incident gearresteerd en ingesloten. De rechtbank besloot donderdag dat deze jongen veertien dagen langer in hechtenis blijft. Volgens het Openbaar Ministerie heeft de mishandeling van Baudet door twee minderjarigen een forse maatschappelijk impact. Bij het OM zijn er ook zorgen over de persoonlijke omstandigheden van de verdachten. Omdat die nog minderjarig zijn, kan het OM hier weinig over meedelen.