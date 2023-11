Tweede gegadigde meldt zich voor treindienst tussen Groningen en Parijs

Foto Andor Heij

Naast Arriva heeft ook Heurotrain, een recent opgericht bedrijf met Amsterdam als vestigingsplaats, bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM) aangegeven een treindienst tussen Groningen en Parijs te willen beginnen.

Heurotrain mikt op een treinvertrek één en twee uur na het voorgestelde vertrek van de Arriva-trein richting Parijs. Kort voor 06.30 en 07.30 uur wil Heurotrain haar trein laten vertrekken vanaf Groningen en laten rijden via Almere, Amsterdam Centraal en Brussel. Deze treinen zouden dan om 11:51 en 12:51 aankomen op Parijs Gare du Nord. Rond 14.00 en 15.00 uur gaan de treinen dan terug naar Groningen.

Het pas een maand oude bedrijf Heurotrain vraagt de ACM tegelijk om ook een treindienst op te starten tussen Amsterdam en London. Er staat een gelikte, zwartgekleurde website online. Redelijk geprijsde kaartjes, goed eten aan boord, snel internet en veel vraag naar rappe, groene treinen voor korte reisjes komen in het Engels voorbij op de site. Uit de melding aan de ACM waar Heurotrain op mikt, wordt meer duidelijk: een hogesnelheidtrein, die in één rit 1.100 passagiers naar de Franse hoofdstad kan brengen. Welke treinen het bedrijf wil gaan gebruiken, is nog niet bekend. De ACM refereert voorlopig aan de Frecciarossa 1000 van het Italiaanse Hitachi Rail.

De geplande start voor de treindienst is voorlopig half december 2027. De Nederlandse overheid wil het internationale spoor voor de komende jaren onderdeel maken van het hoofdrailnet.