Twee jaar cel en tbs met dwangverpleging voor overval op avondwinkel aan Paterswoldseweg

Een 41-jarige Stadjer krijgt een celstraf van twee jaar en tbs met dwangverpleging opgelegd voor een winkeloverval, die hij op 14 mei jongstleden pleegde op een avondwinkel aan de Paterswoldseweg.

De verslaafde veelpleger met een verstandelijke beperking en andere stoornissen is volgens de rechtbank deels ontoerekeningsvatbaar. Toch acht de rechtbank het noodzakelijk een celstraf op te leggen voordat de Stadjer aan zijn tbs begint. Volgens de rechtbank zijn de feiten dat verdachte een wapen heeft gebruikt dat op een echt vuurwapen leek, vermomd was en flink geweld heeft gebruikt tegen de slachtoffers meegewogen in dit oordeel.

De man, die een bivakmuts droeg, sloeg de eigenaar met een wapen op het hoofd en eiste geld. De eigenaar probeerde het wapen af te pakken, waarna een schermutseling ontstond. Een winkelmedewerker sloeg de overvaller vervolgens met de achterkant van zijn wapen op zijn hoofd. Die raakte daarbij gewond. De man kon vervolgens worden ingerekend.