Tot acht maanden cel geëist tegen Stadjers (19 en 20) voor afpersing en ontvoering

Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag (jeugd)celstraffen tot acht maanden geëist tegen twee Stadjers (19 en 20 jaar oud), omdat ze begin maart een vijftienjarige jongen zouden hebben ontvoerd en afgeperst.

Dat meldt RTV Noord dinsdagmiddag.

De twee mannen zouden het vijftienjarige slachtoffer uit Marum hebben opgehaald onder valse voorwendselen. Na een pitstop bij de KFC aan het Sontplein zou een derde verdachte (die nog niet is gevonden) een mes op de keel hebben gezet bij het slachtoffer. Volgens het slachtoffer (en het OM) waren de andere drie mannen van plan om hem naar Duitsland te ontvoeren. De jongen zou uiteindelijk uit de rijdende auto zijn gesprongen en bij de P+R bij Meerstad hulp hebben gevraagd. Via een telefoon van een omstander (het toestel van het slachtoffer was afgepakt) werd de politie ingeschakeld, stelt het OM.

Het OM eist 304 dagen cel (waarvan 50 voorwaardelijk) en een taakstraf van 50 uur tegen de oudste (20) van de twee verdachten. De negentienjarige moet volgens het OM volgens het jeugdstrafrecht bestraft worden en het OM wil dat deze verdachte 123 dagen cel en 60 uur werkstraf krijgt.

De verdediging van de verdachten wees erop dat het bewijs tegen de twee niet sluitend zou zijn. Daarnaast droeg de jongste verdachte aan dat zij mogelijk ook bang waren voor het slachtoffer en insinueerde bang te zijn dat zijn familie mogelijk gevaar liep door het slachtoffer.

Over twee weken weten de twee Stadjers of ze straf krijgen en hoe hoog die dan is.