Tonnen aan bladeren ruimen in Groningen: ‘Per dag zit ik wel op 35.000 kilo!’

We zitten volop in het najaar. Dat betekent dat de mensen van het Stadsbeheer van de gemeente Groningen alle straten en wijken langsgaan om bladeren op te ruimen.

Wilbert Antonissen neemt ons mee de straten van Haren in. “Dit groepje bestaat uit een mannetje of zes: een paar blazers, iemand die op de veegmachine zit en een auto die bulten op kan slurpen.”

Terwijl een vrachtwagen kilo’s aan bladeren grijpt, vertelt Antonissen het belang van het bladruimen. “We doen het voornamelijk om de wegen schoon te houden en de voet- en fietspaden gladvrij te krijgen. We laten het wel op de beplanting liggen, omdat het compost vormt.” Maar hoeveel kilo aan blad wordt er opgehaald? “Ik zou het niet weten”, zegt Antonissen met een glimlach.

‘Dat is een heleboel kilo’s’

Dat weten ze wel bij Oosterhof Holman aan de Duinkerkenstraat. Als een vrachtwagen vol zit, wordt het blad naar deze locatie gebracht. Ricardo Kuiper bestuurt zo’n vrachtwagen. “Ik weeg mijn vrachtwagen op de weegbrug. In dit geval is dat 9.000 kilo aan blad. Per dag zit ik wel tussen de 30.000 en 35.000 kilo. Dat is een heleboel kilo’s, maar we hebben ook veel bomen in de gemeente Groningen en daar komt in deze periode veel blad vanaf.

Kuiper rijdt de 9.000 kilo bladeren naar de achterkant van het terrein. Een enorme bult is al in de verte te zien. “Dit is dus van alleen dit jaar.” Na het legen van de wagen wordt het blad langzamerhand omgetoverd tot compost.

Jappie de Vries van Oosterhof Holman houdt zich hiermee bezig. “Er zit veel rotzooi in en dat moet er allemaal uit, zoals blikjes en plastic.” Een machine is te zien waar de bladeren gefilterd worden. “De ene band maakt het schone product en daarachter komt de rommel eruit. Het belangrijkste is dat dat van elkaar gescheiden wordt. Zo krijgen we een schoon product dat de gemeente vervolgens weer kan gebruiken of kan geven aan haar inwoners.”