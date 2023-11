Tijdcapsule met stukjes oude woningen en speciale tekst markeert start bouw 285 woningen in De Wijert

Foto via De Huismeesters

Aan de Spieghelstraat is De Huismeesters woensdagmiddag officieel begonnen aan de bouw van 271 appartementen en 14 eengezinswoningen in De Wijert.

Het feestelijke moment werd samen met buurtbewoners, ontwikkelende bouwer Trebbe en de gemeente Groningen gevierd. Buurtbewoners begroeven een speciale tijdscapsule, met daarin onder meer stukjes van de oude woningen. In de Spieghelstraat zijn de afgelopen tijd vijftig woningen en veertien garageboxen gesloopt. In de capsule zit ook een speciale tekst van Cissy Joan, winnaar van de Groninger cultuurprijs, over wonen in De Wijert. Joan maakte de tekst na gesprekken met bewoners.

De Huismeesters bouwt in De Wijert in totaal 285 nieuwe woningen aan de Spieghelstraat, Camphuysenstraat en Reviusstraat, op de plaats van 222 woningen en 77 garageboxen. Het gaat om 14 eengezinswoningen en 271 appartementen. Dankzij de nieuwbouw krijgt De Wijert er 63 sociale huurwoningen bij. Daarnaast worden de straten opnieuw ingericht door de gemeente en krijgen de binnentuinen de functie van ontmoetingsplek.