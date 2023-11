Tiener uit Stad ernstig gewond bij verkeersongeluk in Winschoten

Foto: Annet Vieregge - 112 Groningen

Een 18-jarige man uit de stad is zaterdagavond ernstig gewond geraakt bij een verkeersongeluk in Winschoten. Dat laat de politie zondag weten.

Het ongeluk op de Oosterhavenkade gebeurde rond 22.45 uur. “Door nog onbekende oorzaak is een auto te water geraakt”, vertelt een politiewoordvoerder. “Duikers van de brandweer hebben één van de inzittenden uit het voertuig gehaald. Deze 18-jarige jongeman is ernstig gewond geraakt en is naar het ziekenhuis vervoerd. Een 19-jarige man uit Eelde kon op eigen kracht uit het voertuig komen. Wel is hij voor controle overgebracht naar het ziekenhuis.”

Volgens getuigen was er op het moment van het ongeluk een carmeeting aan de gang. De politie is een onderzoek gestart om te achterhalen hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren.