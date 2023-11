Thierry Baudet aangevallen met bierfles in Stad, verdachte aangehouden (update)

De bus van FvD in Groningen (foto: Patrick Wind - 112 Groningen)

Fractievoorzitter Thierry Baudet van Forum van Democratie is maandag aangevallen in The Cabin aan het Zuiderdiep. Dat laat de partij via X weten. Baudet is in het UMCG behandeld voor een verwonding aan het hoofd. De verdachte is aangehouden.

De fractievoorzitter van FVD was vandaag in Groningen vanwege de campagne voor de tweede kamerverkiezingen. In The Cabin werd een evenement georganiseerd voor de politieke partij. Op X gaan beelden rond, waarop te zien is dat Baudet daar rake klappen krijgt met een bierfles.

Filmpje van de aanslag op Thierry pic.twitter.com/lwXYvt8W76 — Visionair des Vaderlands (@KWinkelaar) November 20, 2023

Via X laat Forum van Democratie weten Baudet in het UMCG is behandeld door een traumachirurg. “Hij is met een bierfles op zijn achterhoofd geslagen en tevens net naast zijn oog op de rand van zijn slaap geraakt. Een beveiliger raakte eveneens gewond aan zijn gezicht”, schrijft de partij. Het is nog niet duidelijk of een ander evenement in Zwolle vanavond door zal gaan.

De politie bevestigt het incident en heeft de verdachte aangehouden. Die wordt op dit moment overgebracht naar het politiebureau.