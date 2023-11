The Day After: ”De verrassing was toch iets groter dan ik gedacht had”

Een politieke aardverschuiving mag je het wel noemen: de PVV heeft ruimschoots 37 kamerzetels behaald. In Stad is GroenLinks/PvdA de grootste. We spraken met Ecco van Oosterhout, politiek verslaggever van OOG.

De grote winnaar van de gemeente Groningen is geworden: GroenLinks/PvdA. De partij van Frans Timmermans haalde in Groningen 30,4 procent van de stemmen. De PVV haalde in Groningen een van de beste resultaten tot nu toe en werd tweede met 13,2 procent van de stemmen. GroenLinks/PvdA trekt in Groningen dus drie keer zoveel stemmen als de PVV. In de provincie Groningen werd de PVV wel de grootste.

Was het een kort nachtje?

‘’Nee, dat niet. Ik ben gewoon rond de klok van middernacht naar bed gegaan. Toen had ik al een aardig idee welke kant het op zou gaan. Maar vanmorgen ben ik er natuurlijk wel vroeg voor uit bed gekomen om te kijken hoe het er nu voor staat.’’ vertelt Ecco, politiek verslaggever aan de collega’s van de Ochtendshow. ‘’De verrassing was toch iets groter dan ik gedacht had.’’

Kwam de uitslag als een verrassing?

‘’Ja het kwam voor mij als een echte verrassing. Ik wist na gisteravond wel dat ze het heel erg goed zouden doen, maar uiteindelijk 37 had ik niet verwacht, en dat valt heel erg op.’’ In alle grote steden, Leeuwarden, Zwolle, Apeldoorn, Nijmegen en Amsterdam is GroenLinks/PvdA de grootste geworden en wat je ziet in de omliggende dorpen is dat de PVV omhoog is geschoten. Op de vraag waarom stelt Ecco: ‘’In steden is het natuurlijk progressiever’.’

OOG heeft zelf ook een onderzoek laten doen op wie de inwoners van de gemeente Groningen zouden gaan stemmen. Daaruit bleek ook dat GroenLinks/PvdA de grootste zou worden. ‘’Dat hebben we dan toch niet slecht gedaan, we hadden namelijk wel twijfels of de PVV echt de tweede van de gemeente Groningen zou worden maar dat is nu dus echt werkelijkheid geworden.’’

Hoe verklaar je het verlies van de PVV?

‘’Door het zwalkend beleid en het ontbreken van beleid. Dilan Yeşilgöz heeft de bal op de stip gelegd en Geert Wilders heeft hem er keurig in geschoten.’’ Opvallend was gisteren ook dat de leider van de PVV heeft beloofd zich aan de wet te houden, aldus van Oosterhout. ‘’Het onderhandelen is begonnen.’’

Wat wordt de coalitie?

‘’We krijgen de PVV en die zal naar alle waarschijnlijkheid ook het voortouw gaan nemen. De VVD, BBB en NSC zullen daarbij aansluiten.’’ Dilan Yeşilgöz wilde gisteren nog niet ingaan of ze met de PVV in zee gaat. ‘’En door dat zwalkende beleid heeft Geert Wilders kansen gezien en ze benut’’. Uiteindelijk zal de VVD overstag moeten gaan.

