Tevredenheid over opkomstcijfer: “Acht op de tien mensen in Groningen heeft gestemd, dat is heel mooi”

Foto: Henk Ellérie

In de Groningse politiek wordt er tevreden gereageerd op het opkomstcijfer bij de Tweede Kamerverkiezingen in onze gemeente. De gemeente heeft het opkomstcijfer vastgesteld op 80,4 procent.

“Ongeveer acht op de tien mensen hebben een stem uitgebracht”, vertelt fractievoorzitter Peter Rebergen van de ChristenUnie. “Dat is een heel mooi opkomstcijfer. Ook omdat er de afgelopen tijd andere geluiden hoorbaar waren: het vertrouwen in de politiek dat bijvoorbeeld afneemt, de betrokkenheid. Maar dat heeft gelukkig niet geresulteerd in dat minder mensen naar het stembureau zijn gegaan. Daarnaast zie ik dat het opkomstcijfer hoger ligt dan bij de laatste verkiezingen voor de gemeenteraad en de Provinciale Staten. Als ik eerlijk ben dan had ik zo’n hoog opkomstcijfer niet verwacht.

Opkomstcijfer

Bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen in 2021 lag het opkomstcijfer op 81,6 procent. Die verkiezingen waren atypisch omdat er vanwege de coronacrisis meerdere dagen gestemd kon worden. Bij de verkiezingen in 2017 was er van de gemeentelijke herindeling nog geen sprake. In de oude gemeente Groningen lag het opkomstpercentage toen op 82,7 procent. In Haren ging 89,3 procent van de stemgerechtigden naar het stembureau, en Ten Boer scoorde 87,4 procent.

Jim Lo-A-Njoe (D66): “De trend is dat het wel aan het afnemen is”

Jim Lo-A-Njoe van D66: “De landelijke opkomst ligt bij deze verkiezingen rond de 77 procent. Groningen scoort hoger, en dat stemt mij blij. Ook omdat we een hele jonge gemeente zijn, met veel studenten. Aan de andere kant. Als je kijkt naar de trend van de afgelopen jaren dan zie je dat de opkomst in Groningen wel aan het afnemen is. Ja, het is hoger dan bij de gemeentelijke en provinciale verkiezing, maar bij D66 vinden we wel dat hoger altijd beter is.”

“We zijn er nog niet”

De fractievoorzitter van D66 meldt dat er werk aan de winkel is: “Als politiek hebben we die taak om mensen bij de politiek te betrekken. Want als je het om draait dan hebben twee op de tien mensen in Groningen niet gestemd. Tachtig geen honderd. Er zijn in onze samenleving groepen die zich niet gehoord voelen door de politiek. Dat zijn mensen die vandaag een proteststem hebben uitgebracht, of helemaal niet naar het stembureau zijn gegaan. Daar ligt voor ons een taak, daar moeten we blijvend mee aan de slag. Dus tevreden, maar we zijn er nog niet.”