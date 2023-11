Tests met hellingbanen Gerrit Krolbrug ook niet voor jaarwisseling

De eerste werkzaamheden voor de hellingbanen bij de Gerrit Krolbrug - Foto: Ben Guldenaar

De tests met de tijdelijke hellingbanen voor de Gerrit Krolbrug worden niet dit jaar, maar pas na de jaarwisseling uitgevoerd. Dat betekent dat het publiek nog langer moet wachten op de uiteindelijke ingebruikname.

Dat liet het gemeentebestuur dinsdagmiddag schriftelijk weten aan de gemeenteraad. De test met de hellingbanen zoude eigenlijk voor de jaarwisseling al plaatsvinden, zodat het publiek direct na de kerstvakantie over de hellingbanen kon fietsen of lopen.

“Rijkswaterstaat heeft gisteren (maandag) aangegeven dat er na de plaatsing van de hellingbanen een testfase nodig is voor stabiliteitscontrole en testen met gebruikers. De testfase blijkt niet meer voor het einde van dit jaar te worden uitgevoerd, waardoor de hellingbanen pas na de jaarwisseling in gebruik worden genomen.”

Het college stelt de mededeling te betreuren, maar te respecteren: “We vinden het jammer dat het niet lukt om de hellingbanen dit jaar nog in gebruik te nemen. Tegelijkertijd vinden we het belangrijk dat de stabiliteit van de constructie in de testfase wordt bevestigd.”

Rijkswaterstaat begon begin vorige week aan de werkzaamheden rond de aanleg van de hellingbanen, die er eigenlijk voor de afgelopen Kerst al hadden moeten liggen. De bouw liep vertraging op, omdat de ondergrond langs het Van Starkenborghkanaal niet sterk genoeg bleek om de zuidelijke hellingbaan te kunnen dragen. Na een nieuwe ontwerp- en vergunningsfase begint de daadwerkelijke bouw van de hellingbanen nu op de 20ste van deze maand.