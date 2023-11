Termijn van Paul de Rook bij Noorderpoort verlengd

Paul de Rook blijft langer als lid van het College van Bestuur van Noorderpoort. De Raad van Toezicht heeft besloten de termijn van De Rook te verlengen.

Het besluit van de Raad van Toezicht is genomen na raadpleging van de ondernemingsraad, studentenraad en het directieteam van Noorderpoort. Op basis van daarvan is unaniem besloten de termijn van De Rook als bestuurder te verlengen.

Hennie Sanders, voorzitter Raad van Toezicht: “We zijn blij dat Paul langer blijft bij Noorderpoort en we zien uit naar onze verdere samenwerking.” Paul de Rook: “Noorderpoort is een mooie organisatie en ik heb het goed naar mijn zin. Fijn ook om het vertrouwen zo breed te voelen en te krijgen.”

De Rook nam eerder dit jaar het stokje over van Gerry Geitz, die per 1 maart vertrok als CvB-lid. Daarvoor was hij werkzaam als directeur Organisatie- & Onderwijsontwikkeling bij Noorderpoort. Van 2014 tot en met 2021 was De Rook wethouder van de gemeente Groningen. De Rook is ook lid van de raad van commissarissen van FC Groningen.