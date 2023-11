Temperatuur blijft de komende dagen dalen, in het weekend rustig weer

Foto: Joris van Tweel

Het weer in Groningen blijft de komende dagen wisselvallig. Vrijdag is er af en toe zon, maar vallen er ook een paar buien met kans op natte sneeuw, hagel en zware windstoten. Het wordt zeven graden. In de nacht is er een opleving van buien, maar een afnemende wind bij 4 graden als laagste temperatuur.

In het weekend is het weer wat rustiger. Op zaterdag is het wisselend bewolkt. Er valt een enkele bui bij 8 graden als maximumtemperatuur. Zondag is het grijs met vooral in de middag lichte regen. Het is waterkoud bij 7 graden.

Maandag draait de wind naar het oosten en wordt koudere lucht aangevoerd. Het is grijs, soms valt er lichte regen en met 5 graden is het erg koud. Wel is het rustig weer. Dinsdag en woensdag is het koud najaarsweer met overdag slechts 1 tot 3 graden boven nul. In de nachten neemt de kans op wat lichte vorst toe.