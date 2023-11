Temperatuur blijft dalen, onstuimigheid neemt af; kans op (winterse) bui blijft aanwezig

Foto: Sebastiaan Scheffer

Het weer wordt komend weekend in het algemeen rustiger dan op de onstuimige vrijdag die er aan vooraf ging. De temperatuur glijdt wel langzaam steeds verder omlaag en daarmee wordt, met name na het weekend, de kans op winterse neerslag steeds iets groter.

“Zaterdag is er veel bewolking, maar ook nu en dan wat zon”, voorspelt weerman Johan Kamphuis. “Er vallen er een paar buitjes met een afnemende kans op hagel. Het wordt 7 graden bij een matige noordwestenwind.”

Voor de nacht naar zondag voorspelt Kamphuis lokale kans op gladheid: “Dan dalen de minima naar rond het vriespunt bij opklarend weer. Zondag overdag is er veel bewolking met in de vroeg ochtend kans op een mistbank. Verder gaat het in de loop van de dag af en toe regenen en is het met 5 graden waterkoud.”

De temperaturen blijven begin volgende week dalen. Ook een paar sneeuwvlokken liggen in de lijn der verwachting van Kamphuis: “Maandag zijn er perioden met (lichte) regen en een kleine kans op een vlokje natte sneeuw. Het is opnieuw waterkoud bij 4 graden en er waait een matige wind uit het oosten. Ook in de dagen daarna is het vrij koud met 2 tot 4 graden als middagtemperatuur. In de nachten blijft er kans op een graadje vorst. Af en toe is er zon en soms valt er een bui, mogelijk met een winters karakter. In de nacht van dinsdag op woensdag is de kans op een paar sneeuwbuien tijdelijk groter.”