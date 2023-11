Foto: Theo Sikkema voor Samen Lycurgus

Het Nederlandse techbedrijf Nova Technology neemt volleybalclub Lycurgus over. De multinational wordt grootaandeelhouder van de meervoudig landskampioen.

Lycurgus wordt hiermee de eerste Nederlandse volleybalclub met een betaalde directie en een Raad van Commissarissen en gaat verder onder de naam Nova Tech Lycurgus. De overname zorgt volgens de club voor een financiële injectie om opnieuw op het hoogste niveau te kunnen presteren.

Joop Alberda neemt de rol van algemeen directeur op zich. Alberda is voormalig technisch directeur NOC*NSF, en bondscoach van de Nederlandse volleyballers die in 1996 Olympisch goud wonnen. Nova Tech Lycurgus heeft hem aangetrokken vanwege zijn indrukwekkende verleden.

“De investering in Lycurgus is voor ons als een logische stap,” stelt Rámon AB, mede-oprichter van Nova Technology. “Wij zijn onze onderneming gestart in Groningen en ik werd tijdens het kijken van de eerste wedstrijd direct verliefd op de volleybalsport.” Bovendien wil zijn bedrijf de jeugd stimuleren tot meer bewegen.