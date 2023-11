Tbs’er in Van Mesdagkliniek had tweeënhalve maand ongeoorloofd toegang tot internet

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Een tbs-gestelde in forensisch psychiatrisch centrum Dr. S. van Mesdag in Stad heeft tweeënhalve maand toegang gehad tot het internet, terwijl dat niet mocht.

Dat bevestigt de kliniek woensdagmiddag, na berichtgeving door de Dienst Justitiële Inrictingen (DJI). De zaak kwam volgens de kliniek aan het licht door een interne melding over onjuist gebruik van het internet. Na onderzoek is gebleken dat de tbs-gestelde van half augustus tot 31 oktober onterecht toegang had tot het internet.

DJI laat weten dat uit de browsergeschiedenis blijkt dat de tbs’er in deze periode in ieder geval meerdere social-media accounts bezocht heeft. Volgens DJI loopt het onderzoek naar het incident nog, maar de kliniek laat in een schriftelijke verklaring weten dat het probleem inmiddels is verholpen. “Uit het onderzoek blijkt dat de internettoegang niet is gebruikt voor strafbare feiten en dat er geen sprake is van een datalek”, zo stelt de kliniek in een schriftelijke verklaring.