Supportersvereniging zegt vertrouwen op in Raad van Commissarissen FC Groningen

Foto: Arend Jan Wonink

De Supportersvereniging van FC Groningen heeft dinsdagavond het vertrouwen opgezegd in de Raad van Commissarissen van de voetbalclub. Dit gebeurde nadat de RvC aanvullende voorwaarden stelde voor een gesprek over de situatie bij de FC.

Met FC Groningen gaat het op sportief vlak niet goed. Nadat de club vorig seizoen degradeerde naar de Keuken Kampioen Divisie, was het doel om dit seizoen weer te promoveren naar het hoogste niveau. De FC staat nu echter na twaalf wedstrijden op de dertiende plaats. De Supportersvereniging wilde met de Raad van Commissarissen hierover in gesprek. Een RvC houdt toezicht op het beleid van het dagelijks bestuur en op de algemene gang van zaken in een organisatie.

“Onbegrijpelijk dat de RvC niet zonder voorwaarden in gesprek wil”

“Het gesprek dat dinsdagavond gepland stond, is helaas niet doorgegaan”, schrijft de Supportersvereniging. “Waar de RvC in eerste instantie zonder voorwaarden akkoord ging met een gesprek, werden later aanvullende voorwaarden gesteld. Zoals de online aanwezigheid van de perschef van FC Groningen en de algemeen directeur. Die laatste voorwaarde kon niet van tafel. Dit was een harde eis. Dit gaat wat ons betreft voorbij aan de insteek die wij als Supportersvereniging voor ogen hebben. Wij vinden het onbegrijpelijk dat de RvC niet zonder voorwaarden in gesprek met supporters wil.”

“RvC heeft onvoldoende urgentiebesef”

“Dit versterkt ons beeld dat de RvC onvoldoende urgentiebesef heeft van de enorme crisis waarin FC Groningen zich bevindt. Hierdoor hebben wij als Supportersvereniging geen kennis kunnen nemen van de visie die de RvC heeft om de club uit de huidige malaise te halen. Door deze gang van zaken kan de Supportersvereniging niet anders dan de RvC beoordelen op de dramatische resultaten van de afgelopen drie jaar. Daarom zeggen wij als bestuur van de Supportersvereniging het vertrouwen in de RvC op.”

Deur staat open

Het initiatief voor het gesprek kwam vorige week. Maandag kreeg de RvC onder ogen waar de Supportersvereniging het over wilde hebben. Toen bleek dat veel onderwerpen over het operationele beleid gingen, en daar gaat de RvC niet over. Om die reden werd de algemeen directeur gevraagd om er bij te zijn. Dat het vertrouwen nu is opgezegd, is iets dat de RvC betreurt. Wel geeft men aan dat de deur open blijft staan, voor als de Supportersvereniging alsnog het gesprek aan wil gaan. De algemeen directeur zal daar dan wel bij aanwezig zijn.