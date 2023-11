Studenten, fietsen en diefstal staan vergroenen Nieuwe Sint Jansstraat in de weg

Foto via KRO-NCRV

Het vergroenen van de Nieuwe Sint Jansstraat is maar ten dele gelukt. Dat bleek zaterdagavond tijdens de uitzending van het televisieprogramma ’12 straten groen’, dat te gast was in Groningen.

Het televisieprogramma, van KRO-NCRV, trok het afgelopen jaar door Nederland. In elke provincie ging het team, onder leiding van Anita Witzier en boswachter Tim Hogenbosch, de strijd aan met de verstening van de Nederlandse straten. Tegels werden omgeruild voor groen. Witzier en Hogenbosch werden daarbij geassisteerd door groenexperts Anne Wieggers en Martin Stuger, en een fanatieke groep bewoners. De afgelopen weken werden al verschillende straten in het land omgetoverd in groene pareltjes. Ook voor de Nieuwe Sint Jansstraat waren er grote plannen.

Geen betrokkenheid

In de Nieuwe Sint Jansstraat wonen oudere bewoners en een groep studenten. Tijdens het programma blijkt dat voornamelijk de studenten geen betrokkenheid tonen. Terwijl dat wel het doel is van het programma, om het samen op te pakken, en het samen te onderhouden. Als na een jaar de balans op wordt gemaakt blijken de aangelegde tuintjes, voor de studentenhuizen, niet onderhouden te worden, groeit het onkruid er weelderig, en worden fietsen in de groenstroken geparkeerd.

“Zelf iets doen, ho maar”

Op sociale media ergeren verschillende mensen zich over de opstelling van de studenten. Dolf: “De studenten laten het lekker afweten. De mond vol over klimaat en milieu, maar er zelf iets voor doen, ho maar.” Iemand anders schrijft: “Dat was wel heel optimistisch om te denken dat een straat, die vlakbij de grootste studentenvereniging van Groningen ligt, groen zou blijven, en dat fietsen niet tussen de planten gesmeten zouden worden.”

“Ik vind het onsportief”

In de uitzending probeert boswachter Tim op allerlei manieren de studenten bij het project te betrekken. Dat er zoveel aandacht is voor de studenten kan ook op kritiek rekenen. Jennie vindt de programmamakers onsportief: “Zelf niet inschatten, of even uitzoeken, dat studenten gewoon hun fiets kwijt moeten kunnen, en andere prioriteiten hebben dan een magnolia op de stoep. En dan het héle programma de studenten in een lui, lantefanterig daglicht plaatsen. Ik vind dat onsportief.” Bij het vergroenen van de straat worden verschillende fietsenrekken weggehaald. Marjan: “Je haalt fietsenrekken weg, maar plaatst niet iets nieuws ervoor terug. Had voor een paar goede fietsenstallingen of -rekken gezorgd, dan hadden die tuintjes nu niet vol fietsen gestaan.”

Contacten zijn hechter geworden

Is het project dan volledig mislukt? Nee. Na een ontwerpfase, en hard werken, zijn er in de straat verschillende geveltuintjes gerealiseerd, en er is bij het buurtcentrum een mini-tuin aangelegd. De straat is er mooier door geworden, zo vinden de oudere bewoners. Ook zijn de contacten onderling hechter geworden. Maar niemand zal ontkennen dat Groningen een studentenstad is, met de grillen die daar bij horen. Een voerbakje voor vogels, dat tijdens het project werd geplaatst, bleek de volgende dag al gestolen te zijn. En ook verschillende planten zijn spoorloos verdwenen. “Rozenstruiken jatten. Hoe triest ben je dan?”, schrijft iemand op X.

Komende zaterdag vindt de laatste aflevering van het programma plaats. Dan is men te gast in Leeuwarden. Kijkers kunnen hun oordeel over de straten geven via de website van het programma. De beste straat wint een regenton.

#12stratengroen , de studenten laten het in Groningen lekker afweten, mond vol over klimaat en milieu, maar er zelf iets voor doen ho maar! — Dolf Vrolijk (@DolfVrolijk) November 11, 2023

Dat was wel heel optimistisch om te denken dat een straat die om de hoek ligt van de vreselijkste studentenvereniging van #Groningen groen zou blijven en de fietsen niet tussen de planten gesmeten zouden worden😂. #Vindicat #VVD-zoontjes van rijke ouders. #12StratenGroen — Someone (@Blewwhistles) November 11, 2023