Student & Stad wil eerlijke stagevergoeding in Groningen: ‘Fulltime stage vaak niet te combineren met bijbaan’

Samen met zeven andere partijen spoort raadslid Karoline de Groot van Student & Stad het college aan om studenten financieel te helpen, door hen een fatsoenlijke stagevergoeding te garanderen.

Student & Stad dient woensdag, samen met het CDA, D66, de PVV, de Partij voor het Noorden, de SP, de ChristenUnie en de Stadspartij 100% voor Groningen, een motie in bij de gemeenteraad over stagevergoedingen voor studenten.

Uit een onderzoek van ResearchNed in 2022 blijkt dat 44 procent van de HBO en WO-studenten geen stagevergoeding ontvangt. Daarentegen wordt een kwart van de studenten als ‘normale werknemer’ ingezet. Met name studenten die fulltime stage lopen hebben het zwaar. Zij kunnen hun stage niet combineren met een bijbaan en kunnen in financiële problemen komen.

Begin dit jaar is er een stagepact opgesteld (waar de koepel van Nederlandse gemeenten voor tekende) waarin staat dat studenten een vergoeding moeten krijgen die de algemene kosten dekt. Student & Stad verzoekt het college daarom een passende stagevergoeding als eis te stellen bij inkoop en aanbestedingen van de gemeente Groningen die zich daarvoor lenen.