Student en Stad wil non-profits uitzonderen van reclamebelasting: ‘Geen onderwijs- en zorggeld laten wegvloeien naar gemeentekas’

Foto: Chris Bakker

Komende woensdag beslist de gemeenteraad of de inmiddels door een scala aan ondernemers en organisaties gehekelde gemeentebelasting vanaf volgend jaar wordt ingevoerd. Sportverenigingen, kerken en voedselbanken moeten daar in ieder geval niet onder gaan lijden, vindt de raadsfractie van Student en Stad.

Voor de begrotingsvergadering voor volgend jaar staat inmiddels een reeks aan moties op de rol voor stemming in de raad. Student en Stad kiest niet voor een motie, maar vraagt het gemeentebestuur haar verordening tot reclamebelasting aan te passen via een amendement. De partij wil dat organisaties met niet-commerciële doelstellingen worden uitgesloten van reclamebelasting.

“Elke andere gemeente in de G6 (de zes grootste gemeentes van Nederland) die reclamebelasting heeft ingevoerd heeft een uitzondering opgenomen in de verordening van reclamebelasting voor instellingen zonder winstoogmerk”, schrijft S&S-raadslid Daan Swets. “Het is onwenselijk dat onderwijs- en zorggeld wegvloeien naar de gemeentekas. Veel culturele en maatschappelijke instellingen moeite hebben om het hoofd boven water te houden. Ook is er geen sprake van participatie en draagvlakonderzoek onder niet-commerciële instellingen, omdat zij niet of nauwelijks zijn meegenomen in het proces.”

Woensdagmiddag moet duidelijk worden of de rest van de gemeenteraad zich kan vinden in het amendement van Student&Stad. De fractie vraagt het gemeentebestuur de gemiste opbrengsten door de wijzigingen voor volgend jaar te dekken uit het Stedelijk Investerings Fonds. Voor de jaren erna zou het gemeentebestuur nog op zoek moeten naar structurele dekking.