Student bouwt Academiegebouw van LEGO: 70.000 steentjes

LEGO: veel mensen zijn ermee opgegroeid. Maar de passie voor de Deense bouwsteentjes is bij een student van de Rijksuniversiteit Groningen wel erg naar het hoofd gestegen.

Johannes Bey is net afgestuurd aan de master Euroculture van de Rijksuniversiteit. In die periode heeft hij niet alleen gestudeerd. Vier en half jaar, 600 uren en 70.000 legoblokjes verder heeft hij het Academiegebouw aan de Broerstraat compleet nagebouwd. Dit inclusief toren, fietsenrekken, en bankjes. “Het Academiegebouw is het meest iconische gebouw van de universiteit”, zegt Johannes via de social mediakanalen van de RUG.

Bewonder het kunstwerk van Johannes:

The Academy Building… made out of #Lego? 🧱

Student Johannes Bey, who graduated today, took up the challenge. 4,5 years, 600 hours of work and 70.000 pieces later, the result is here. And it look stunning! 🌟

Take a look for yourself 👇 pic.twitter.com/6tucouaJAR

— University of Groningen (@univgroningen) November 30, 2023