Straatroof op Schuitendiep: “Ik heb een pistool, geef je spullen, anders schiet ik je neer”

Agenten hebben zaterdag een 19-jarige man uit Groningen aangehouden. De man wordt verdacht van straatroof. Dat heeft de politie zondag bekendgemaakt.

Het incident vond zaterdagochtend rond 06.45 uur plaats op het Schuitendiep. “De verdachte zei tegen een slachtoffer dat hij een pistool had, dat hij al zijn spullen af moest geven, en wanneer dit niet zou gebeuren, hij de persoon neer zou schieten. Na het geven van twee tikken, gaf het slachtoffer een jas af. Daarop ging de dader er vandoor.”

Ondertussen werd direct de politie gebeld. “Wij konden de verdachte al snel traceren, en konden de persoon aanhouden in de binnenstad. Hij is overgebracht naar het cellencomplex. De tiener bleek onder invloed te zijn van alcohol en drugs. Bij fouillering bleek hij geen wapen bij zich te hebben.” De jas is teruggeven aan het slachtoffer.