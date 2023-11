Stichting FC Groningen in de Maatschappij genomineerd voor Europese prijs

Foto: FC Groningen

Stichting FC Groningen in de Maatschappij is één van de drie genomineerden voor de #BeActive Awards 2023, een initiatief van de Europese Commissie.

De #BeActive Awards is onderdeel van de Europese Week of Sport die eerder dit jaar werd gehouden. FC Groningen is genomineerd in de categorie ‘Education’. De club hoort op 23 november in Brussel of het de winnaar wordt van een geldbedrag van 10.000 euro.

De #BeActive Awards zijn gecreëerd ter ondersteuning van projecten en individuen die zich inzetten voor het bevorderen van sport en lichamelijke activiteit in heel Europa. Er zijn vier categorieën. Stichting FC Groningen in de Maatschappij heeft haar nominatie in de categorie Education te danken aan de wijze waarop de club scholieren aanzet tot Meer & Beter Bewegen.

De FC doet dit onder meer via de Scholentour, waarbij trainers van de club basisscholen bezoeken en eenmalig de gymles overnemen. Het doel is om kinderen het plezier van bewegen te laten ervaren. Ook kan de school kosteloos een beweegprogramma van zes weken aanvragen.

FC Groningen heeft daarnaast samen met verschillende partners de Skills Box ontwikkeld. Een box vol beweegattributen die kinderen op schoolpleinen in de pauzes een gevarieerd beweegaanbod bieden. Er doen steeds meer scholen mee. Zodra de leerlingen in de ochtend- en middagpauze bewegen, voldoen zij al aan 75% van de nationale beweegnorm.

Door de nominatie en een podiumplek heeft Stichting FC Groningen in de Maatschappij so wie so al 2.500 euro ontvangen en daarnaast is de Europese erkenning voor de beweegprogramma’s van de club een enorme waardering. De concurrentie komt uit Duitsland en Catalonië.