Steun, maar geen geld van gemeente voor zonnebranddispensers

Foto: Sundo

Het gemeentebestuur van Groningen is niet van plan mee te betalen aan dispensers van zonnebrandcrème bij zwemplekken in de gemeente. Als bedrijven of andere partijen de palen en creme zelf willen betalen, wil de gemeente wel meewerken aan structurele zonnebrandpalen tijdens de zomermaanden.

In de zomer van vorig jaar haalden bezoekers van het Stadsstrand 5.661 keer een handvol zonnebrandcrème uit de paal aan het Stadsstrand. Dat heeft bijgedragen aan preventie van zonverbranding, erkent het gemeentebestuur in antwoord op schriftelijke vragen van de fractie van Student en Stad. Begin vorige maand vroeg de studentenfractie aan het college om meer van dit soort dispensers bij zwemplekken in de gemeente.

Ook zag de partij mogelijkheden in een financiële bijdrage van het college voor zonnebrandpalen. De palen die de afgelopen jaren bij het Stadsstrand stonden werden geplaatst door Sundo (met DA) en door zorgverzekeraar ZEKOR. Ook bij verschillende evenementen in Groningen verrezen de afgelopen twee jaar zonnebrandpalen. Sundo en DA besloten na de pilot van 2022 bij het niet door te gaan met de zonnebrandpaal bij het Stadsstrand, omdat zonnebrandcrème voor hen te duur zou zijn om gratis te verstrekken. Het bedrijf zocht daarom naar een gemeentelijke bijdrage voor de palen.

Daar wil het college niet aan. “Wij zijn ons ervan bewust dat de zonnebrandpalen geld kosten en dat zonnebrand niet gratis verstrekt kan worden”, aldus het gemeentebestuur. “Als de aanbieder kan zorgen voor meer financiering kunnen er mogelijk structureel zonnebrandpalen

kunnen komen in de zomer in Groningen. Hierbij hebben wij voorkeur voor een aanbieder met een middel dat zo min mogelijk impact heeft op het milieu en die ook duidelijk aangeeft dat kleding ook een beschermer tegen de zon is.”