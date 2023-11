Steeds meer vraag naar speelgoed bij Kledingbank de Zeecontainer rond Sinterklaas: ‘We willen geen enkel kind zien dat verdrietig is’

Op 1 december organiseert Kledingbank de Zeecontainer weer een sinterklaasfeest voor kinderen van 0 tot 10 jaar oud. Vanwege de oplopende inflatie is er nu meer vraag naar speelgoed dan vorig jaar.

“We zien dat het steeds drukker wordt hier bij de kledingbank vanwege de inflatie”, vertelt Natascha Snoek van de Zeecontainer. Steeds meer kinderen kunnen geen nieuwe cadeaus krijgen van de Goedheiligman, aldus Snoek: “We willen geen enkel kind zien dat verdrietig is, omdat hij of zij geen cadeautjes kan krijgen van Sinterklaas.”

Niet alleen tweedehands speelgoed is welkom, vervolgt Snoek. De kledingbank zoekt ook naar donateurs van nieuw speelgoed in de aanloop naar het sinterklaasfeest: “Ieder kind verdient af en toe ook ongeopend speelgoed, dat is toch een hele andere ervaring voor kinderen.”

Mensen die speelgoed willen inleveren kunnen contact opnemen met Kledingbank de Zeecontainer. De contactgegevens van de kledingbank zijn hier te vinden.