Stadspartij 100% voor Groningen baalt dat wethouder laat met informatie over Forum komt

De fractie van Stadspartij 100% voor Groningen vindt het niet chique dat het gemeentebestuur informatie over de situatie bij Forum Groningen laat heeft aangeleverd. Dat bleek woensdagmiddag.

Yaneth Menger van Stadspartij 100% voor Groningen: “Begin oktober hebben meerdere fracties, tijdens het Politieke Vragenuur, hun zorgen geuit over de financiële situatie bij Forum Groningen. Dit nadat verschillende media schreven dat het Forum een flinke financiële ondersteuning nodig zou hebben van de gemeente. De wethouder ging hier toen niet op in, en beloofde dat er half oktober een brief naar de raad gestuurd zou worden waarmee er helderheid zou worden geschaft. Die brief kwam pas vandaag. En ik vind dat vervelend. Ondanks een toezegging komt de brief nu pas. terwijl we vandaag over de gemeentebegroting praten. Deze informatie hebben we daarom niet daarin mee kunnen nemen.”

Wethouder De Wrede (Partij voor de Dieren): “De herfstvakantie zat er tussen”

Wethouder Kirsten de Wrede (Partij voor de Dieren) van Cultuur: “De belofte was inderdaad om in oktober een brief te sturen. Dat zijn we inmiddels niet meer. En dat komt omdat we u van goede informatie wilden voorzien. En dat het wat later is geworden komt ook omdat de herfstvakantie er tussen zat. U heeft de brief nu ontvangen, met daarbij ook een prognose richting de toekomst. Hopelijk helpt u dat toch.”

Yaneth Menger (Stadspartij 100% voor Groningen): “Haastige spoed is zelden goed”

Menger: “Ik ben blij dat de wethouder ruiterlijk toegeeft dat de informatie te laat is gekomen. En de brief voorziet in de behoefte. Maar nogmaals, we kunnen deze informatie vandaag niet meenemen. Dit zal voor volgende week moeten. Het zorgt voor haast, en u weet ook dat haastige spoed zelden goed is. Wij vinden het jammer dat het zo is gegaan.”

Energierekening

Eerder op de dag liet de wethouder weten dat zij verwacht dat het Forum voldoende vermogen behoudt voor de nabije toekomt. Het Forum heeft de gemeente kortgeleden om hulp gevraagd, omdat het de fors gestegen energiekosten niet kan betalen. De gemeente verwacht dat het Forum met de beschikbare energierekening (aanvraag 400 duizend euro), inzet eigen vermogen (840 duizend) en aanspraak op de aanloopreserve (460 duizend euro) voldoende eigen vermogen behoudt voor de nabije toekomst.