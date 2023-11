Stadsbeheer Groningen druk met de opbouw van stembureaus

Voor de Tweede Kamerverkiezingen zet stadsbeheer 173 stembureaus op door de hele gemeente. Het kost ongeveer twee dagen om alle bureaus op te bouwen en af te breken.

Freddy Wolters van stadsbeheer Gemeente Groningen: “Het is een intensieve week, maar je bent wel even lekker bezig. Het hangt ook van de locatie af hoe lang je bezig bent. Vanochtend was ik in de Violenstraat en daar moest ik in een gymlokaal een hele vloer afplakken. Dan ben je wel twee uur bezig. Maar hier in het stadhuis is het een half uurtje ongeveer.”

Een groot voordeel is dat moderne stemhokjes van licht materiaal zoals aluminium zijn gemaakt. “Dat scheelt een hoop qua gewicht. Vroeger was dat allemaal van hout”, zegt Wolters.

Op de locatie in het stadhuis werkt stadsbeheer met veel kartonnen wanden. “Dat is vanwege privacy”, zegt Wolters. “Vooral hier in de binnenstad is het druk en werken we zelfs met drie locaties naast elkaar.” Om de stemmers over de drie bureaus te spreiden, trekken stemmers bij de ingang een letter A, B of C. Op de kaart hieronder is te zien hoe de bureaus zijn verspreid.