Stadjers (19 en 20) krijgen cel- en werkstraffen voor afpersing en ontvoering

Foto: Emmanuel Huybrechts via Flickr (CC 2.0 SA) http://flic.kr/p/asiq1f

Twee Stadjers (19 en 20 jaar oud) zijn dinsdag veroordeeld tot cel- en werkstraffen, omdat ze begin maart een vijftienjarige jongen hebben ontvoerd en afgeperst.

De oudste van het stel kreeg bijna acht maanden celstraf opgelegd, waarvan 150 dagen voorwaardelijk. De jongere Stadjer kreeg 125 dagen jeugddetentie, waarvan vijftig dagen voorwaardelijk. Dat betekent dat de twee veroordeelde kidnappers allebei niet opnieuw de cel in hoeven, omdat ze deze straf al in voorarrest hebben doorgebracht. Wel moeten de twee Stadjers taakstraffen uitvoeren: de oudste kreeg 150 uur opgelegd en de jongere moet zestig uur onbetaald werken.

De straffen zijn gelijk aan de eisen die het Openbaar Ministerie twee weken geleden voorlegde aan de rechtbank. “Het slachtoffer heeft zich gedwongen gevoeld uit een rijdende auto te springen”, zo luidde de motivatie van de rechter. “Voor het slachtoffer zijn de gebeurtenissen in de auto en het eruit moeten springen een zeer beangstigende ervaring geweest en nog steeds heeft het gebeuren grote impact op hem.”

De twee mannen haalden hun vijftienjarige slachtoffer op uit Marum onder valse voorwendselen. Na een pitstop bij de KFC aan het Sontplein zette een derde verdachte (die nog niet is gevonden) een mes op de keel bij het slachtoffer, omdat deze informatie wilde over een meisje. Volgens het slachtoffer (en het OM) waren de andere drie mannen van plan om hem naar Duitsland te ontvoeren. De jongen zou uiteindelijk uit de rijdende auto zijn gesprongen en bij de P+R bij Meerstad hulp hebben gevraagd. Via een telefoon van een omstander werd de politie ingeschakeld.