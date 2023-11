Stadjer (21) aangehouden tijdens vechtpartij in Ulgersmaborg; mogelijk benevelde verdachte veroorzaakte ongeluk op ringweg

Foto: 112 Groningen

Op de Akeleiweg in Stad is aan het einde van maandagmiddag een vechtpartij ontstaan. Daarbij is een 21-jarige man uit Groningen aangehouden. Een aanrijding op de ringweg ging aan de vechtpartij vooraf.

Volgens de politie verzette de Stadjer zich hevig tegen zijn aanhouding op verdenking van mishandeling, nadat hij in gevecht was geraakt met omstanders. Deze omstanders wilden de man staande houden, nadat hij in de straat tegen een betonblok was gereden.

Deze botsing was mogelijk het resultaat van een vluchtpoging van de Stadjer, nadat hij ervandoor ging na een ongeluk op de ringweg. De andere betrokken automobilist reed achter de Stadjer aan en raakte ook betrokken bij de vechtpartij na de crash van de verdachte.

Volgens de politie was de Stadjer mogelijk onder invloed van drugs en drank. De verdachte had in ieder geval drugs bij zich tijdens zijn aanhouding.