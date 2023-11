Spanning bij Harmonie ’67 voor concert in Martiniplaza: “We zitten enorm in de lift”

Foto: Harmonie'67

De zenuwen nemen langzaam toe. Zaterdagavond is Harmonie ’67 uit de stad te horen in de Grote Zaal van Martiniplaza. Volgens Maurits de Roo van de harmonie is dat een locatie waar het orkest niet zo heel vaak komt.

Hoi Maurits! Wat kunnen we vanavond verwachten?

“Het concert dat we gaan geven bestaat uit twee delen. Voor de pauze gaan wij een gevarieerd programma spelen. We hebben het ons zelf niet makkelijk gemaakt, en er staan een aantal ingewikkelde stukken op het programma. Na de pauze is het de beurt aan de Omniband, waarbij wij als orkest de begeleiding gaan verzorgen. Dat gaat heel bijzonder worden.”

De Omniband. Dat is een collectief dat volgens mij het hele land doortrekt hè?

“Klopt. Het is een muziektheatergezelschap dat uit Jochem van Hoogdalem, Sander Borst en Douwe Nauta bestaat. En weet je wat zo leuk is? Samen bespelen zij zo’n 25 instrumenten! Het belooft een heel mooi optreden te gaan worden dat bestaat uit muziek, vrolijkheid en grappen. Het is ook heel erg geschikt voor de wat jongere toeschouwers.”

Orkesten, brassbands en harmonieën hebben vaak jaarlijks een avond waarbij ze zich presenteren. Het stramien is dat voor de pauze vaak de serieuze werken worden gespeeld, en er na de pauze tijd is voor luchtigheid, door bijvoorbeeld filmmuziek te spelen. Jullie kiezen voor een hele andere opzet …

“We hebben gekozen voor een hele nieuwe vorm inderdaad. Dat vinden we ook belangrijk, dat je bezoekers echt kunt verrassen. En ik denk dat dit met de Omniband heel goed gelukt is. Wat ze doen is ontzettend leuk. Je komt oren en ogen tekort. De afgelopen periode hebben we met hen gerepeteerd. Dat is belangrijk, want we kenden elkaar niet, terwijl je wel samen op het podium staat.”

Als we kijken naar jullie eigen deel. Wat gaan jullie laten horen?

“Wij gaan vier stukken laten horen, die heel gevarieerd zijn. Van Othello van de componist Alfred Reed tot Cartoon van Paul Hart. Ons orkest staat onder leiding van onze dirigent Jan Wijenberg. Het zijn hele mooie stukken, waarbij onze harmonie ook volledig aan de bak moet. We hebben niet de makkelijkste werken gekozen. Of je nu klarinettist bent, trompettist of hoornist, iedereen zal zich stevig moeten laten gelden. Ons deel duurt ongeveer een uurtje. Dan is het pauze, en daarna gaan we dus door met het tweede deel.”

Tekst gaat verder onder de video:

Hebben jullie lang gerepeteerd voor deze avond?

“Absoluut. We zijn in september begonnen. Dus in totaal zijn we hier ongeveer drie maanden mee bezig geweest. De laatste maand hebben we samen geoefend met de Omniband. Dus je kunt gerust zeggen dat hier veel tijd en energie in gestoken. Het is voor ons een bijzondere avond, waarbij we ons graag op een mooie manier willen presenteren aan het publiek.”

Jullie zitten vanavond in de Grote Zaal van Martiniplaza …

“Iedereen die deze zaal kent, die weet dat er veel mensen in kunnen. Reguliere concerten van ons trekken ongeveer 150 mensen. Wij zijn ontzettend tevreden als er vanavond 300 mensen komen. Maar er is plaats voor 1.000. Wij hopen in ieder geval op een hele mooie avond.”

Tot slot. Hoe gaat het met jullie als orkest?

“Het gaat erg goed. We hebben op dit moment ongeveer 60 leden. We zijn nog nooit zo groot geweest. En daar zijn we heel blij mee, ook omdat daardoor steeds meer mogelijk is. En de verklaring daarvoor dat we in de lift zitten: ik denk dat het komt door de coronaperiode. De cultuurwereld heeft lang stil gelegen. Toen er weer dingen mogelijk waren hebben mensen keuzes gemaakt, waardoor ze bijvoorbeeld weer muzikaal actief zijn geworden. We zien verschuivingen.”

Ook jonge mensen?

“Absoluut. Het voordeel is ook dat we in Groningen zitten. We hebben flink wat jonge leden, ook internationaal. En dat is natuurlijk heel leuk. Deze mensen nemen ervaringen en culturen mee, waardoor je een hele leuke, gezellige en gevarieerde vereniging krijgt. Daar zijn we trots op.”

Het concert in Martiniplaza begint zaterdagavond om 20.00 uur. De inloop is van 19.30 uur. Een kaartje reserveren kan via deze website.