SP blij met drempel in De Poffert: “Komende tijd moet blijken of er meer nodig is”

Foto: Kees de Bock

De Poffert heeft sinds afgelopen week een drempel. Bewoners hebben samen met de SP jarenlang geknokt om iets te doen aan het te hard rijdende verkeer door het dorp. De bewoners hadden graag gezien dat er meer was gebeurd.

Vijf jaar geleden trokken bewoners bij de SP aan de bel. “Er is jarenlang gestreden om iets te doen aan de onveilige situatie”, vertelt raadslid Hans de Waard van de SP. “Dat was ook nodig omdat er in de afgelopen jaren een aantal ongelukken zijn gebeurd. Er wordt veel te snel gereden in het dorp, wat leidt tot onveilige situaties. Daarom zijn we nu blij met deze drempel. Maar het is niet zo dat we nu achterover gaan leunen. We zullen deze situatie in de gaten blijven houden. Is de drempel voldoende om de veiligheid te verbeteren? Of moet er meer gebeuren? In dat geval zullen we opnieuw aan het jasje van de wethouder gaan trekken.”

“Deze drempel werkt”

Bewoners lieten afgelopen zondag weten dat ze graag meer drempels hadden gezien. Daar werd echter geen consensus over bereikt. Een deel van de inwoners van het dorp bekijkt de problemen door een andere bril en ziet drempels niet zitten. Voor de gemeenten Groningen en Westerkwartier was dat aanleiding om het voorlopig bij één drempel te laten. “Afgelopen weekend reed ik toevallig door het dorp, en ik kan zeggen dat deze drempel werkt. Dus we moeten echt even aanzien hoe zich dit nu verder gaat ontwikkelen.”

“Ik ben hier trots op”

De vraag is wel of het normaal is dat het zo lang duurt voor er actie wordt ondernomen. De Waard: “Je wilt graag meters maken, maar in de politiek gaat het vaak om de lange adem. Samen met de bewoners hebben we daarom echt vastgehouden. We hebben geprobeerd om dit in beweging te krijgen. En ja, dan duurt het lang, maar je boekt dan wel resultaat. En daar ben ik trots op, en blij mee. En nogmaals: we houden dit in de gaten. Als er meer moet gebeuren dan staan we daar voor.”

Verslaggever Danja de Jonckheere maakte in 2019 een reportage over de situatie: