Snoep tijdens Sint Maarten? “Bij ons in Ten Boer krijg je een oliebol”

Bakker Henk Post en zijn zoon zijn de hele dag al bezig om oliebollen te bakken voor Sint Maarten. Foto: eigen foto

Als zaterdag de schemering valt zullen honderden kinderen met zelfgemaakte lampionnen de straat op gaan om snoep op te halen. In Ten Boer gaat dat er iets anders aan toe.

“Kinderen zijn zaterdag tussen 16.00 en 18.00 uur welkom”, vertelt bakker Henk Post van de gelijknamige bakkerij in Ten Boer. “Ze mogen dan hun mooiste lied ten gehore brengen. We belonen hen dan niet met snoep, maar met een heerlijke oliebol. Dat is een traditie die we al heel wat jaren aanbieden in het dorp.” Voor de bakker betekent het hard werken. “We zijn vanochtend in alle vroegte begonnen met het bakken van oliebollen. Een flinke klus, maar het is ontzettend leuk om te doen.” Post kreeg daarbij ook hulp. “Mijn zoontje heeft geholpen. Zo vader zo zoon, zeggen ze dan, haha.”

Hoeveel kinderen er verwacht worden, dat weet Post niet. “Maar de laatste jaren weet men ons goed te vinden. Wij zijn er in ieder geval helemaal klaar voor, en we zijn benieuwd welke lampions de kinderen hebben gemaakt, en welke liedjes ze hebben ingestudeerd.”

Sint Maarten

Sint Maarten is een feestdag die op 11 november wordt gevierd in delen van Nederland, België, Noord-Frankrijk en Duitsland. Het feest is ter ere van Sint-Maarten, een christelijke heilige die bekend staat om zijn barmhartigheid. Op Sint Maarten gaan kinderen langs de deuren met lampionnen in de hand. Ze zingen liedjes over Sint-Maarten en krijgen daarvoor snoep of fruit.