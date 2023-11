Slechte middag zondagamateurs, alleen Groninger Boys en Groen Geel winnen

Helpman ging onderuit tegen Sellingen (Foto Martijn Minnema)

De zondagvoetballers in de gemeente Groningen hadden weinig reden tot juichen, de drie tweede klassers verloren, in de derde klasse ging Engelbert af als een gieter maar wist koploper Groninger Boys een miraculeuze zege te boeken. In de vijfde klasse is Groen Geel koploper, ook zij wonnen.

2I

Helpman ging thuis met 0-1 onderuit tegen Sellingen en zakte naar plek 11 met vier uit vijf. In een vrij matige wedstrijd was het al vroeg raak, al na drie minuten kwam Sellingen op 0-1. Niet daadkrachtig defensief optreden leverde Tjeerd Sikkema een kans op die hij prompt benutte. Kansen waren daarna schaars in een gelijkopgaande wedstrijd, maar acht minuten voor rust kreeg Helpman middels een penalty een reuzekans op de gelijkmaker. Tim Sanders werd binnen de beruchte lijnen onderuit gegleden en ging zelf achter de bal staan. Zijn inzet werd door de Sellingen goalie klemvast gepakt.

Na rust veranderde er weinig qua spelpeil, het bleef een wedstrijd met weinig hoogtepunten en even weinig goed voetbal. Helpman speelde meer op de Sellinger helft dan voor rust maar het duurde lang voor dat ook enig gevaar opleverde. Het dichtstbij kwam Helpman in de 77′ minuut. Eerst werd een schot net uit de hoek getikt, uit de daaropvolgende corner kopte Paul de Lange tegen de lat. Vier minuten later kreeg Keano Chun nog een kopkans, maar verder kwam Sellingen niet in de problemen en ging het er vandoor met een 0-1 zege. Volgende week treft Helpman op Zernike Forward. Wat dan wel weer goed nieuws is voor Helpman, topschutter Danny Dijkstra heeft na een zware knieblessure de training hervat en hoopt december of januari zijn come back te maken.

Forward verloor op bezoek bij HOVC met 2-1. Bij winst had Forward op plek twee gestaan, nu staat het zesde. Bij rust stond het al 2-0, Forward scoorde pas vlak voor tijd de 2-1 door Buys van Noort.



Stadspark staat voorlaatst met 1 uit 6 en verloor vanmiddag thuis met 2-3 van middenmoter Annen. De gasten namen een 0-3 voorsprong, in het laatste kwart brachten Michel Boonstra en Cedwin Tel de spanning terug maar ondanks dat Stadspark nog meer dan een kwartier had om op 3-3 te komen lukte dat niet. Stadspark is volgende week vrij.

3B

Koploper Groninger Boys leek zich lelijk in de vingers te gaan snijden bij Westerwolde, laatste met slechts 1 punt.

Westerwolde nam een 2-0 voorsprong, kwam op 3-1 en op 4-2 maar in het laatste kwart van de wedstrijd draaide Groninger Boys het om en werd er nog met 5-4 gewonnen. Vorige week won Groninger Boys met 6-4.



Engelbert kreeg een ongenadig pak slaag van middenmoter EHS’85, na een 1-0 ruststand werd het in Emmerschans 8-0. Engelbert staat elfde.

5C

Groen Geel is koploper en verspeelde pas twee punten, vanmiddag werd de vijfde zege behaald door Yde de Punt met 4-2 te verslaan. Onder Groen Geel staan 3 clubs die allemaal 3 punten minder dan Groen Geel hebben.