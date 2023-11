Sinterklaaskadootjes Humanitas voor kinderen in arme gezinnen worden ‘duurzaam en educatief’: ‘Aansluiten bij huidige tijdsgeest’

Foto: Rieks Oijnhausen

Humanitas slaat dit jaar, naar eigen zeggen, een nieuwe weg in om kinderen van gezinnen die het financieel moeilijk hebben te verrassen tijdens Sinterklaas.

Volgens Humanitas zijn de Sinterklaascadeaus dit jaar niet alleen van duurzaam materiaal, maar ook educatiever van aard. “Een bewuste keuze om aan te sluiten bij de huidige tijdgeest”, schrijft Humanitas Groningen in een persbericht. “De nadruk ligt op langdurig plezier en het stimuleren van leerzame momenten voor de kinderen.”

Daarnaast kiest Humanitas er dit jaar voor om ‘belevenissen’ te verdelen onder kinderen uit minder bedeelde gezinnen. Onder meer kaarten voor een voorstelling van kindercircus Santelli, workshops bij het Groninger Museum en Vrijdag, zwemkaartjes voor Kardinge en filmvoorstellingen bij Storyworld in het Forum zijn beschikbaar.

Op maandag 27 november wordt in het Forum een speciale voorstelling opgebouwd rond de kadootjesactie van Humanitas. Daarin is onder meer een ontwerp van Sinterklaas’ vrijetijdsmantel te zien. Daarnaast kunnen kinderen uit de armoedegezinnen die Humanitas helpt tekeningen insturen voor de tentoonstelling. Die tekeningen moeten aansluiten bij de mantel, want die is volgens Humanitas nu al te warm. De tekeningen van de kinderen gaan dan ook over “de nieuwe zomerkleren van Sinterklaas”, geïnspireerd door de opwarming van Spanje door klimaatverandering.