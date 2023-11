Sinterklaas vermist in Thesinge, brandweer Ten Boer schiet te hulp

Foto: Annelies Hofstede

Consternatie zaterdag in Thesinge waar de jaarlijkse Sinterklaasintocht in het water dreigde te vallen. Want waar men ook zocht, Sinterklaas bleek onvindbaar.

“Elk jaar verzamelen we om 13.30 uur bij dorpshuis het Trefpunt in Thesinge”, laat de organisatie van de intocht weten. “Onder leiding van omnivereniging MuLTIPle uit Ten Boer, die de muziek verzorgden, gingen alle kinderen, en hun ouders, op pad om Sinterklaas op te halen. Aangekomen bij molen Germania troffen we alleen de Pieten aan. Zij hadden het ontzettend koud, en Sinterklaas was in geen velden of wegen te bekennen. De Pieten wisten ook niet waar Sinterklaas was.”

Tekst gaat verder onder de foto:





De Pieten besluiten om in het dorp een vuurtje te stoken. Foto: Annelies Hofstede

“Levensgevaarlijk om in een dorp een vuurtje te stoken”

Er werd besloten om een zoektocht te organiseren in het dorp. “Achter de muziek aan, zijn we het hele dorp doorgegaan. Elk hoekje van Thesinge werd afgespeurd. Maar helemaal niets. Omdat de Pieten het zo koud hadden werd geopperd om een vuurtje te stoken. Weldra waren er vlammen te zien, en kringelde rook omhoog. Vanuit het dorp werd daarop het alarmnummer gebeld. Niet veel later scheurde een brandweerauto uit Ten Boer met gillende sirenes door het dorp. Maar wie stapten uit de brandweerauto? De Hoofdpiet met naast haar niemand minder dan Sinterklaas. Sinterklaas sprak de Pieten vermanend toe, dat het levensgevaarlijk is om een vuurtje te stoken midden in het dorp.”

Kleding

In het dorpshuis volgde een gezellige middag met muziek en cadeautjes. “Op een gegeven moment ontstond er nog flink wat reuring toen bleek dat de Pieten zich opgewarmd hadden met kleding van de kinderen. Een vrolijke chaos volgde, toen de kinderen één voor één hun eigendommen terugkregen.”