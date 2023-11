Sinterklaas logeert in Museum aan de A: “Vanaf zondag kun je een kijkje komen nemen”

Foto: Rieks Oijnhausen

Sinterklaas is weer in Groningen en dit jaar logeert hij tot 5 december in het Museum aan de A. Mensen die nieuwsgierig zijn kunnen vanaf zondag een kijkje komen nemen in de kamer.

“Net als vorig jaar logeert hij in de chique directiekamer in het eeuwenoude Canterhuis van Museum aan de A”, laat een woordvoerder van het museum weten. “We hebben de kamer precies zo ingericht zoals de Goedheiligman het graag wil. Er is een oud bureau met een grote stoel waar hij alle brieven en verlanglijstjes kan lezen, en er staat een sierlijk bed waar de Goedheiligman uit kan rusten. Natuurlijk is er plek voor zijn persoonlijke spulletjes, en we laten in de kamer ook Groningse Sinterklaasgebruiken van vroeger zien.”

Vanaf zondag 13.00 uur kun je een kijkje nemen in de kamer. Je kunt er ook je verlanglijstje of brief achterlaten. De komende periode valt er in het museum meer te beleven. Op de woensdagen en zaterdagen tot 5 december zijn er Sinterklaasworkshops in het kinderatelier van het museum. Bij deze workshop wordt een bord beschilderd. Vroeger zetten Groningse kinderen namelijk niet hun schoen op, maar een bord. Wanneer het bord klaar is mag je het laten staan zodat museummedewerkers het kunnen ‘opzetten’. “Vanaf 5 december mag het bord worden opgehaald, en wellicht heeft Sinterklaas er dan wel iets op gelegd.”

De workshop vindt plaats op de woensdagen van 15.00 tot 16.30 uur en op de zaterdagen van 14.00 tot 16.00 uur.