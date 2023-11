Sinterklaas korte tijd vermist in Meerstad: “Intocht brengt het dorp dichter bij elkaar”

Foto: Johan Wilts

De spanning was zaterdagmiddag om te snijden in Meerstad. Daar dreigde de intocht van Sinterklaas in het water te vallen.

“Rond 13.00 uur hadden bewoners zich verzameld in de haven van Tersluis”, laat voorzitter Frits Gosman van Dorpsbelangen Meerstad weten. “Rond 13.30 uur zouden Sinterklaas en Pieten arriveren. Sinterklaas bleek echter niet aan boord te zijn. En tot overmaat van ramp was de motor aan boord van het schip kapot gegaan. Dit hadden we ook niet gepland, zal ik je eerlijk vertellen. Met behulp van een sleepboot is het uiteindelijk gelukt om de boot de haven in te duwen. Met kinderen zijn we in de omgeving op zoek gegaan naar Sinterklaas, die weldra werd gevonden.”

Vijfhonderd mensen

Gosman spreekt van een mooie middag: “We hadden de weersomstandigheden niet mee. Het was koud, en ondanks dat het op het moment van de intocht droog was, waren de omstandigheden niet bevorderlijk. Toch waren er zo’n vijfhonderd mensen bij de intocht aanwezig. Daar zijn we heel blij mee. Dit zijn evenementen die het dorp dichter bij elkaar brengen. Het is goed voor de sociale cohesie. En dit keer gebeurde dat ook letterlijk, omdat door de kou de mensen ook wat dichter bij elkaar gingen staan.”

“Sinterklaas heeft alle kinderen een hand gegeven”

Na de intocht heeft Sinterklaas alle kinderen een hand gegeven. “Ik denk dat we daar ook behoorlijk uniek in zijn. Voor de kinderen is dat natuurlijk geweldig. Dat de Goedheiligman je de hand drukt. Na afloop zijn we naar de supermarkt in het dorp gegaan, die sponsor is van de intocht, waar een lunch klaar stond. En de verwachting is dat het nog wel even onrustig blijft. Vanavond is gevraagd om thuis, voor het slapen gaan, bij het schoenzetten, de mooiste Sinterklaasliedjes te zingen. Hopelijk wordt dat gehoord zodat Sinterklaas komende nacht op zijn paard, en Pieten, over de daken van Meerstad zullen trekken.”