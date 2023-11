Sinterklaas arriveert zaterdag in Ten Boer en Meerstad

Foto: Rieks Oijnhausen

Waar de intocht van Sinterklaas vorige week in Stad al plaatsvond is het zaterdag tijd voor de intocht in Ten Boer en Meerstad. De organisaties verwachten dat het een groot feest gaat worden.

Als eerste bezoekt Sinterklaas Meerstad. De intocht zal plaatsvinden in de haven van Tersluis. “Mensen zijn vanaf 13.00 uur welkom, rond 13.30 uur wordt Sinterklaas verwacht”, laat Dorpsbelang Meerstad weten. “Kinderen en ouders die komen kijken wordt gevraagd rondom de haven te gaan staan. Ook vragen wij om zoveel mogelijk te voet of per fiets te komen. Fietsen kunnen geparkeerd worden bij de supermarkt.” Na de intocht zal Sinterklaas een wandeling maken.

Daarna gaat Sinterklaas snel naar Ten Boer waar hij om 14.00 uur verwacht wordt: “De intocht vindt plaats op het Koopmansplein in het dorp”, laat de organisatie weten. “Dit jaar zou Sinterklaas het heel erg leuk vinden als kinderen verkleed naar de intocht komen. Je kunt jezelf verkleden als je favoriete superheld, je geliefde stripfiguur of misschien zelfs als Sint of Piet.” Na de intocht op het Koopmansplein wordt het feest verder gevierd in de sporthal. “Daar wordt een heuse catwalk opgebouwd waar kinderen hun outfits aan het publiek kunnen showen. Na afloop vindt er een kinderdisco plaats.”

Afgelopen week liet bakker Henk Post uit Ten Boer aan OOG Tv weten er al helemaal klaar voor te zijn.